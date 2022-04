Eurosport - Milan a Investcorp, la possibile data del closing. Ma pesa la vicenda stadio

Arrivano nuove notizie per il passaggio del Milan a Investcorp, fondo mediorientale con sede in Bahrain.

Arrivano nuove notizie per il passaggio del Milan a Investcorp, fondo mediorientale con sede in Bahrain. Eurosport parla anche della possibile data del closing, che sarebbe fissata al 4 di maggio. L’offerta è di 1,1 miliardi di euro e il fondo ha deciso di puntare sul Milan dopo avere ceduto Dainese al gruppo Carlyle, lo scorso 11 marzo. La valutazione è stata di 630 milioni, con un guadagno netto di 500: Investcorp aveva acquisito lo scorso 4 novembre per 130.

Vicenda stadio

Sempre secondo Eurosport, in fase di due diligente è entrato anche il discorso stadio, che ha reso più difficile la conclusione dell’operazione. Perché pesa l’incertezza del Comune di Milano, con Investcorp ed Elliott che vorrebbero avere l’ok definitivo per i lavori. Ed il motivo per cui Scaroni sta sondando Sesto San Giovanni.