Flop 5 Gare 2020 - Secondo posto, tornano gli incubi: il Lecce fa l'impresa al San Paolo

Che anno è stato il 2020? Un trofeo è arrivato, ma di certo quello appena concluso non è stato un anno ricco di soddisfazioni, tant'è che le partite da dimenticare non sono mancate. Alcuni match si sono trasformati in veri e propri film horror, con l'ansia come massimo comune divisore nella similitudine. Abbiamo cercato di stipulare una classifica con le cinque peggiori partite - sia per la pesantezza del risultato negativo della stessa che per la qualità di gioco espressa - di quest'anno appena giunto al termine.

2. Napoli-Lecce 2-3 (Serie A, 9 febbraio) - Dopo un avvio a dir poco complicato, Rino Gattuso pare finalmente aver trovato la quadra. Il successo del Napoli contro la Juventus era stato invece solo illusorio, perché contro il Lecce torna l'incubo San Paolo e Insigne e compagni crollano di nuovo davanti al proprio pubblico. E' un Napoli senza equilibrio e concretezza, che non sfrutta tre occasioni limpide e va sotto alla prima chance concessa agli avversari. Da lì, poi, non si ritrova per il resto dei minuti di gioco. Lapadula segna due reti, la terza è un capolavoro di Mancosu che sancisce la giornata no per il Napoli. E si tornano a vedere i fantasmi che Gattuso pensava di aver dimenticato.