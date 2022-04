FourFourTwo premia Koulibaly: scelto come miglior giocatore della Serie A. Osimhen al 4° posto

La prestigiosa rivista Britannica 'Four Four Two' ha stilato la classifica dei 10 migliori giocatori della Serie A della stagione in corso.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it La prestigiosa rivista Britannica 'Four Four Two' ha stilato la classifica dei 10 migliori giocatori della Serie A della stagione in corso. Al primo posto c’è il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. Presente in questa graduatoria anche un altro giocatore azzurro: si tratta di Victor Osimhen che si piazza al quarto posto. Dusan Vlahovic al secondo posto, subito dietro Ciro Immobile. Presenti anche Theo Hernandez, Milinkovic-Savic, Berardi, Brozovic, Abraham e Maignan.