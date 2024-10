Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Colpo del Diavolo. Ahi Juve”

Allo Stadium, invece, alla Juventus non basta un super Perin (autore di una parata su calcio di rigore) e perde 0-1 contro lo Stoccarda

“Colpo del Diavolo. Ahi Juve” l’apertura odierna de La Gazzetta dello Sport, in riferimento alla serata di Champions League di ieri sera. Il Milan, dopo gli zero punti tra Liverpool e Leverkusen, trova la prima vittoria battendo 3-1 il Bruges. Per i rossoneri decisivo il gol del solito Pulisic direttamente da calcio d’angolo e la doppietta di Reijnders.

Allo Stadium, invece, alla Juventus non basta un super Perin (autore di una parata su calcio di rigore) e perde 0-1 contro lo Stoccarda, con l’ex atalantino El Bilal Toure che sigla il gol vittoria al 93’. Non sorride nemmeno il Bologna, che al Villa Park di Birmingham viene sconfitto per 2-0 dall’Aston Villa, grazie alle reti di McGinn e Duran.