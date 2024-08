Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Conte, che brividi!"

"Conte, che brividi!", titola la Gazzetta dello Sport in taglio basso per raccontare della vittoria ai rigori del Napoli sul Modena nella prima gara di Conte. "Il Napoli rischia e passa ai rigori", scrive il quotidiano sportivo in una prima pagina dedicata all'Olimpiadi. Di seguito la prima pagina integrale