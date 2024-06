Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Gigio, pensaci tu. Milan, Lukaku più Abraham"

Alla vigilia degli ottavi di finale di Euro 2024 La Gazzetta dello Sport mette in prima pagina colui che finora è stato senza alcun dubbio il valore aggiunto dell’Italia, ossia Gigio Donnarumma. Il Capitano azzurro è stato protagonista della Nazionale di Spalletti, il quale adesso vuole risposte anche dalle punte. Per questo motivo, nel match contro la Svizzera (in programma domani pomeriggio alle 18) il c.t. pensa di riproporre il tandem Chiesa-Scamacca.

Juventus - Inizia ad entrare nel vivo anche il mercato, soprattutto quello di casa bianconera. La Juventus infatti, dopo essersi assicurata Douglas Luiz, è vicina anche a piazzare il colpo Khephren Thuram, che potrebbe arrivare finanziato dai 13 milioni più bonus che la Fiorentina ha già pronti per Moise Kean.

Milan - Anche i rossoneri sono alle prese con il mercato del centravanti. Con la pista Zirkzee che sembra essersi raffreddata, ecco che gli uomini di mercato del Milan avrebbero messo nel mirino quelli che, fino a pochi mesi fa, erano i due attaccanti della Roma, ossia Romelu Lukaku e Tammy Abraham.