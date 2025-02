Prima pagina Gazzetta dello Sport: "I giorni dello Scudetto! Spinta Conte: possiamo scappare"

"La spinta di Conte: possiamo scappare". E' questo il titolo dedicato da La Gazzetta dello Sport al Napoli in prima pagina, aggiungendo anche un titolo sull'Inter ("La fame di Inzaghi: crediamoci) e scrivendo: "I giorni dello Scudetto". Dopo il gol da subentrato di Joao Felix su assist di Santi Gimenez in Coppa Italia, stavolta è toccato al centravanti messicano prendersi la gloria sotto porta. A Empoli Leao e il Bebote entrano dalla panchina e decidono il match per 2-0: "Subito Gimenez", intitola in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Con Pulisic e il portoghese sono "i fantastici quattro".

Intanto l'Atalanta si gode un Retegui da record, sfondato l'Hellas Verona con 4 reti del poker inflitto al 'Bentegodi', mentre la rabbia del Torino cresce per delle scelte arbitrali di ieri contro il Genoa. Conte spinge il Napoli per la fuga in vetta, Inzaghi non demorde e rilancia l'Inter nello scontro-bis con la Fiorentina.