Gazzetta dello Sport: "Il Milan blinda Paulo Fonseca"

"Il Milan blinda Paulo Fonseca" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Il club: le prossime tre partite contro Venezia, Liverpool in Champions, e il derby con l'Inter non sono decisive per il destino dell'allenatore rossonero. Oggi alle 20.45 a San Siro contro la squadra di Di Francesco, il tecnico del Milan cerca il rilancio.

Serie A - Nel taglio alto spazio alla Juventus che alle 18 affronterà l'Empoli in trasferta: "Colpi di testa". Thiago Motta con i nuovi acquisti. Con Koopmeiners dal 1' minuto per passare una notte in testa da sola. Marchisio: "Il mio 8 all'olandese? È in buone mani".