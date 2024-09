Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Il Milan vola alto. Inzaghi per ripartire"

"Il Milan vola alto" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura dopo la vittoria per 3-0 dei rossoneri guidati di Fonseca sul Lecce. Cinque minuti di fuoco per il Milan che chiude la pratica giallorossa nel primo tempo con i gol di Theo Hernandez, Morata e Pulisic e si rilancia in classifica dando continuità alla vittoria nel derby contro l'Inter.

Serie A - Pronta la risposta dei nerazzurri: "Inzaghi, c'è la ThuLa per ripartire". Alle 15 in campo l'Inter contro la sorprendente Udinese, Inzaghi e i suoi cercano il riscatto. "Motta cerca i gol a porte chiuse": la Juve sfiderà il Genoa con un Marassi a porte chiuse dopo i fatti nel derby.