Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Il Napoli scappa, Inter rischio Toro"

"Milan resti mio" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Il rilancio di Jerry Cardinale: stadio e voglia di trofei, ecco perché RedBird non ha alcuna intenzione di mollare il club rossonero dopo le voci sulla possibile cessione di una quota di minoranza, notizia però smentita dalla società rossonera. Dal quartier generale: "Totalmente falso. Non li conosciamo".

La capolista - Nel taglio alto c'è spazio poi alla vittoria del Napoli nell'anticipo contro il Como che proietta gli azzurri di Antonio Conte al primo posto: "Il Napoli scappa. Inter rischio Toro". Lautaro-Zapata, luci a San Siro.