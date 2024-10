Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Italia, vincere contro Israele per il Mondiale"

"Italia, vincere contro Israele per il Mondiale" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Stasera in campo a Udine alle ore 20.45 per il match di Nations League. Obiettivo: la prima fascia al sorteggio. Si temono incidenti, la città friulana è blindata.

Calciomercato - Si muovono Inter e Milan. Mosse in difesa per i nerazzurri: "Ricominciare da Tah, va sistemata la difesa". I rossoneri invece vanno all'attacco: "Ritorno di fiamma per David, Abraham non convince".