Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juve al minimo, Atalanta al massimo"

l pari per 0-0 a Bruges regala alla Juventus i playoff di Champions League ma riapre qualche dubbio che le ultime buone prestazioni dei bianconeri in campionato sembravano poter aver scacciato definitivamente. Dopo un primo tempo in cui la squadra è rimasta molto contratta per la paura di sbagliare e dopo aver rischiato di subire la rete avversaria a causa di un errore in ripartenza di Di Gregorio, la squadra di Thiago Motta alza leggermente i giri e fallisce malamente il colpo del possibile ko con Nico Gonzalez, che cicca il pallone a pochi centimetri dalla porta vuota. Troppo poco però, in generale, per una partita che avrebbe potuto riaprire anche il discorso qualificazione diretta, ma che sembra invece riportare alla luce i soliti, vecchi, problemi della Juve.

Vittoria invece per Atalanta e Bologna, con quest’ultimi che possono almeno festeggiare con un successo la già matematica eliminazione dalla competizione. Ci ha pensato un rapido uno-due di Dallinga e Iling-Junior, nel secondo tempo, a ribaltare il vantaggio del Borussia Dortmund siglato da Guirassy. Tutto facile invece per la Dea, che nel match delle 18:45 strapazza per 5-0 lo Sturm Graz e ipoteca il passaggio diretto agli Ottavi di Finale. Stasera in campo Milan e Inter, con i rossoneri che possono mantenere la speranza qualificazione diretta vincendo a San Siro contro il Girona, mentre i nerazzurri saranno impegnati in casa dello Sparta Praga per tornare al terzo posto del maxi-girone.