Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Kolo Muani punta Conte"

Alle 18:00 di quest'oggi, al Maradona, big match di campionato tra Napoli e Juventus, con gli azzurri che proveranno a mettere un altro importante tassello nella corsa allo Scudetto e i bianconeri a caccia di tre punti che rilancerebbero le loro ambizioni in chiave Champions. Per l'occasione, come scritto da La Gazzetta dello Sport in apertura, Thiago Motta dovrebbe puntare sul nuovo attaccante Randal Kolo Muani dal primo minuto, lasciando nuovamente Vlahovic in panchina.