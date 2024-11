Prima pagina Gazzetta dello Sport: "L'Inter non ci sta. Nerazzurri sorpresi dalle parole di Conte"

"Juve, difesa da rifare" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura in vista del calciomercato di gennaio. Gli infortuni di Bremer e Cabal costringono i bianconeri a rivedere i piani in vista del mercato di riparazione. Giuntoli pronto a regalare nuovi rinforzi al tecnico Thiago Motta: pronto l'assalto all'ex Inter Skriniar e all'ex viola Hancko.

Polemiche arbitrali - Di spalla c'è spazio per le polemiche legate agli arbitri: "L'Inter non ci sta", scrive il quotidiano. Nerazzurri molto sorpresi dalle parole di Conte, il timore è che si possa condizionare il campionato.