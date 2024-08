Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Leao, dammi più gol. Koop, ci siamo"

Oltre al taglio alto dedicato al secco no di Dybala ai soldi dell'Arabia Saudita, La Gazzetta dello Sport apre la sua prima pagina di oggi parlando di Milan: "Leao, dammi più gol", il titolo scelto dall'edizione odierna della rosea per sintetizzare la richiesta di mister Fonseca al portoghese, ieri blindato a parole dall'ad rossonero Furlani dopo le voci sull'interessamento del Barcellona.

Nel taglio basso si parla anche della trattativa tra Atalanta e Juventus per Koopmeiners e di quella tra Chelsea e Napoli per Lukaku, ma anche della Fiorentina, beffata sul 3-3 dalla Puskas Akademia in Conference League.

