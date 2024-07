Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Milan il 9 è Morata"

"La caccia al centravanti. Milan il 9 è Morata", titola così in prima pagina l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, parlando del calciomercato dei rossoneri. In taglio basso spazio ai movimenti in entrata in casa Juventus: "Motta vede Giuntoli: vuole Koop e Todibo". Un box è riservato al prolungamento di contratto dell'allenatore dei campioni d'Italia: "Inzaghi-Inter avanti tutta. Intesa sul rinnovo al 2006. Il turboper il bis scudetto". Di seguito la prima pagina integrale.