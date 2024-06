Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Miracolo Italia: siamo agli ottavi"

Parla di miracolo questa mattina La Gazzetta dello Sport per quanto riguarda il pareggio dell'Italia al 98', arrivato grazie ad un tiro a giro di Zaccagni finito sotto l'incrocio. Per gli Azzurri ancora una prova da migliore in campo per Gigio Donnarumma, che oltre a parare tutto riesce a respingere anche un calcio di rigore a Luka Modric. All'orizzonte già la sfida contro la Svizzera, che aprirà gli ottavi di finale alle 18:00 del prossimo sabato 29.