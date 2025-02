Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Motta MisterChef. Tabù Lazio per il Napoli"

"Motta MisterChef" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Domani il big match tra Juventus e Inter, la mossa di Thiago Motta che ha portato i bianconeri a cena prima della gara con i nerazzurri e a pochi giorni dal ritorno di Champions League contro il PSV. Il tecnico paga per tutti: 40 persone tra calciatori e staff. Nel menu: come vincere il derby d'Italia.

Lotta scudetto - Il Napoli prova ad approfittarne ma Conte dovrà vedersela con la Lazio di Baroni: "C'è il tabù Lazio per il Napoli". Occhio anche all'Atalanta: "La Dea ci crede: Cagliari e Bruges".