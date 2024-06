Gazzetta dello Sport: "Qui si rifà l'Italia"

"Qui si rifà l'Italia" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Il c.t. a confronto con la squadra in vista dell'ultima partita del girone

"Qui si rifà l'Italia" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Il c.t. a confronto con la squadra in vista dell'ultima partita del girone contro la Croazia. Luciano Spalletti prepara la rivoluzione, dentro in tre lunedì prossimo: Darmian, Retegui e uno tra Fagioli e Cristante. Le parole di Fabio Capello: "Adesso serve più coraggio".

Incubo Divino - "Baggio, che incubo": nel taglio alto spazio alla disavventura vissuta da Roberto Baggio, rapinato in casa durante Italia-Spagna con la famiglia e ferito dai ladri. Il Divin codino curato in ospedale: "Dura superare la paura".