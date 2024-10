Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Rullo Inter, rabbia Milan"

Così l'Inter scatta in avanti nella classifica europea.

"Rullo Inter" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in merito alla vittoria dell'Inter in Champions League di ieri sera con 4 gol alla Stella Rossa. Magia Chalanoglu, poi è Taremi show con due assist e un gol. Così l'Inter scatta in avanti nella classifica europea.