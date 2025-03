Prima pagina Gazzetta dello Sport sulla sconfitta dell'Italia: "Così fa male"

Spazio dedicato anche alla Juventus, che riflette sempre sul nome del possibile sostituto di Thiago Motta

"Così fa male". Titola così in prima pagina La Gazzetta dello Sport, che mette in risalto la sconfitta subita dall'Italia nei quarti di finale d'andata di Nations League. Gli azzurri sono stati battuti in rimonta dalla Germania, che si è imposta per 1-2 in rimonta a San Siro. Il gol di Tonali aveva illuso l'Italia, che ha poi sprecato e subito la reazione tedesca firmata da Kleindienst e Goretzka. L'Italia quindi domenica prossima dovrà assolutamente vincere al Westfalenstadion di Dortmund, dove andrà in scena il quarto di finale di ritorno fondamentale in ottica semifinale.

JUVENTUS - Spazio dedicato anche alla Juventus, che riflette sempre sul nome del possibile sostituto di Thiago Motta. La prossima gara contro il Genoa sarà fondamentale per il tecnico bianconero, che potrebbe anche salutare la Juventus prima del termine della stagione. Tra i possibili sostituti spiccano Mancini e Tudor, pronti a sostituire Motta in caso di rottura definitiva con la Juventus.