Gazzetta dello Sport: "Voglia azzurra. Barella c'è, Calafiori titolare"

"Voglia azzurra" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Titolo dedicato all'esordio dell'Italia agli Europei in Germania contro l'Albania in programma stasera a Dortmund. Anche se non siamo i favoriti, ricordiamoci che i campioni in carica siamo noi, scrive il quotidiano. Barella c'è, Calafiori verso una maglia da titolare.