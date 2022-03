Gazzetta, caso plusvalenze: "Juve, Napoli e altri club di A non rischiano per un motivo"

In questo scenario ci sono tre squadre che sembrano, però, rischiare più delle altre. Si tratta di Parma, Pisa e Pescara

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport arrivano aggiornamenti in merito all’inchiesta sul “caso plusvalenze” al centro dell’attenzione della Procura Federale. Come riporta la rosea 11 delle 62 operazioni prese in esame sono state “scagionate”, in particolare quelle relative a Pjanic, Arthur, Cancelo e Danilo in ottica Juventus, mentre per le altre è stata confermata l’esistenza di una discrepanza fra quanto messo a bilancio dai club e il reale valore dei calciatori interessati.

Trema Serie B e Serie C - In questo scenario ci sono tre squadre che sembrano, però, rischiare più delle altre. Si tratta di Parma, Pisa e Pescara che attraverso i benefici acquisiti con questo tipo di pratiche avrebbero poi potuto rispondere ai requisiti necessari all’iscrizione al campionato 2020/2021. Circostanza, questa, che non emerge invece per Juventus, Sampdoria, Genoa, Napoli, Empoli, Pro Vercelli, Novara e Chievo (queste ultime già escluse la scorsa estate dai rispettivi campionati).