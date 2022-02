Gazzetta - Difesa ancora più granitica con Koulibaly: il dato col senegalese in campo

Il Napoli continua ad avere la migliore difesa del campionato, solo 18 reti subiti e ben 13 clean sheet ottenuti in stagione.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli continua ad avere la migliore difesa del campionato, solo 18 reti subiti e ben 13 clean sheet ottenuti in stagione. Difesa che diventa ancora più granitica con Kalidou Koulibaly in campo, come svela un dato pubblicato dalla Gazzetta dello Sport: "Con lui in campo la media gol è stata di 0.63 per il Napoli, mentre nelle partite in cui non ha giocato è salita a 0.80 per gara. Numeri che confermano che la retroguardia del Napoli è in ogni caso granitica, ma con Koulibaly lo diventa ancora di più".