Gazzetta - Gattuso vuole andarci piano con Osimhen: solo panchina, Mertens titolare

Sarà solo un'arma da giocare a partita in corso Victor Osimhen nella prima trasferta stagionale, sul campo del Parma. A sostenerlo è La Gazzetta dello Sport, che nella sua edizione online si esprime così sulla probabile formazione azzurra: "Gattuso vuole andarci piano con Osimhen. Il nigeriano dovrebbe partire in panchina, con Mertens titolare. Il 4-3-3 resta lo schema di riferimento. Ballottaggio in porta tra Ospina e Meret, con l'ex Spal favorito dal 1'".