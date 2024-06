Gazzetta: "Italia, buon viaggio"

TuttoNapoli.net

"Buon viaggio Italia" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. La Nazionale vince 1-0 al Castellani di Empoli contro la Bosnia nell'ultima amichevole preparatoria verso Euro 2024. Decide il gol dell'interista Davide Frattesi bravo a sfruttare uno dei suoi soliti inserimenti. Gigio leader e Scamacca ok: in Germania con più certezze.

Mercato - I pani di Juve, Milan, Inter e Napoli: "Firmano per lo Scudetto". In arrivo gli annunci di Thiago Motta e Fonseca, Inzaghi rinnova e Conte sbarca.