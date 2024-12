Prima pagina Gazzetta: "L'Inter vuole Meret! E Conte punge Marotta"

"Diavolo a sei", intitola in prima pagina La Gazzetta dello Sport: travolto il Sassuolo 6-1 a San Siro, super Reijnders e Fonseca vola ai quarti. Intanto emerge un altro tema, i "dispetti da Scudetto" tra Inter e Napoli. I nerazzurri hanno messo gli occhi su Meret, che non ha ancora rinnovato con il club partenopeo, mentre Antonio Conte ha risposto con un attacco velato al presidente Marotta sulla questione dell'essere favoriti per la corsa al titolo.

Intanto ha parlato Urbano Cairo, presidente del Torino: "Sì ai rinforzi e fiducia in Vanoli", facendo poi un appello ai tifosi. Infine la Juventus vuole sbarazzarsi di Fagioli, mentre Edoardo Bove resta in ospedale e la Fiorentina scende in campo stasera contro l'Empoli