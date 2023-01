Gazzetta - Le ultime su Inter-Napoli: Lukaku-Dzeko dal 1'. Chance per Brozovic

L’edizione online de La Gazzetta dello Sport si concentra sulle scelte di formazione per l’Inter nel big match del 4 gennaio a San Siro contro il Napoli.

L’edizione online de La Gazzetta dello Sport si concentra sulle scelte di formazione per l’Inter nel big match del 4 gennaio a San Siro contro il Napoli. Simone Inzaghi ha recuperato D'Ambrosio e Correa, tornati in gruppo, mentre De Vrij resta ancora in dubbio. Leggera lombalgia per Mkhitaryan durante l'amichevole contro il Sassuolo, dunque Brozovic si candida per tornare subito titolare. Davanti ci sarà Lukaku accompagnato da Dzeko, a centrocampo Calhanoglu tornerà mezzala con il croato in cabina di regia. Panchina invece per Lautaro Martinez.