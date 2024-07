Prima pagina Gazzetta: "Milan, offerta per Lukaku ma serve lo sconto del Chelsea"

vedi letture

"Fratello ti sfido" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Khephren Thuram è della Juve, pronta la sfida al fratello Marcus dell'Inter. Secondo colpo in arrivo per Thiago Motta, sempre a centrocampo. Dopo Douglas Luiz i bianconeri chiudono anche per il centrocampista francese: ora la mediana bianconera è super e la lotta Scudetto con l'Inter diventa un affare di famiglia.

Mercato rossonero - "Offerta per Lukaku": il Milan, dopo lo stallo sulle commissioni per Zirkzee, si muove per Romelu Lukaku: proposto un ingaggio alla Leao ma serve lo sconto del Chelsea.