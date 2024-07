Prima pagina Gazzetta: "Milan prendi il 9. Restano Morata e Lukaku"

"Zirkzee verso lo United, lo spagnolo in pole. Ma il primo regalo per Fonseca sarà Fofana".

Nell'edizione odierna la Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con il mercato rossonero: "Milan prendi il 9. Restano Morata e Lukaku. Zirkzee verso lo United, lo spagnolo in pole. Ma il primo regalo per Fonseca sarà Fofana". In taglio alto le vittorie dei tennisti italiani agli ottavi del torneo di Wimbledon: "Jannik show. Jasmine sogna". A centro pagina spazio all'arrivo di Thiago Motta a Torino: "Thiago Motta sbarca a casa Juve e incassa subito il sì di Todibo".