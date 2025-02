Gazzetta - Più Juan Jesus di Buongiorno: la probabile verso l'Udinese

Più Juan Jesus che Buongiorno dall'inizio nella sfida di domenica sera contro l'Udinese. A confermarlo è l'edizione online de La Gazzetta dello Sport: "Da valutare il rientro dall'inizio di Buongiorno, in attacco si va avanti col trio Politano-Lukaku-Neres in attesa dell'inserimento in organico degli arrivi del mercato".

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio Conte.