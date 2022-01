Gazzetta - Sfuma Ghoulam per la Lazio: se ne parlerà nel caso in estate

Sembra tramontata l’ipotesi Faouzi Ghoulam per la Lazio. L’esterno algerino, contratto in scadenza a giugno e rinnovo che non ci sarà come deciso dal club azzurro, resterà al Napoli, per la Lazio se ne riparlerà semmai la prossima estate quando il giocatore si svincolerà dal club partenopeo. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.