Prima pagina Gazzetta sugli italiani alle Olimpiadi: "Favoloso"

vedi letture

"Favoloso", apre così in prima pagina l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parlando del primo posto dell'Italia nel nuoto ai giochi olimpici. Il sommario: "Trionfa anche Ceccon, nuotiamo nell'oro". In taglio basso, spazio al calciomercato delle milanesi: "Inter, ecco gli 11 milioni per Renan. Pavlovic rossonero: è già a Milano per visite e firma". Di seguito la prima pagina integrale.