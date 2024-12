Prima pagina Gazzetta sul ribaltone al Milan: "Fonseca, è finita. Arriva Conceicao"

"Fonseca, è finita. Arriva Conceicao".È questo il titolo di apertura scelto oggi da La Gazzetta dello Sport che, all'indomani del pareggio interno del Milan contro la Roma, annuncia il cambio sulla panchina rossonera: il portoghese saluta, oggi a Milano è atteso il connazionale in uscita dal Porto e pronto a prendere la guida della squadra a pochi giorni dalla Supercoppa.

In un box c'è spazio anche per l'undicesimo pareggio in campionato della Juventus (bloccata in casa dalla Fiorentina) e per la corsa scudetto a tre tra Inter, Atalanta e Napoli.