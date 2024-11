Prima pagina Gazzetta sulle italiane in Champions: "Avanti tutte"

"Ora tocca a Yildiz": la Juve in casa dell'Aston Villa, punti e gioco per i bianconeri di Thiago Motta.

"Avanti tutte" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi sulle vittorie in Champions League di Inter, Milan e Atalanta. I nerazzurri di Simone Inzaghi in testa grazie alla vittoria sul Lipsia arrivata con un autogol. Salto rossonero con il successo per 3-2 sul campo di Bratislava grazie alle reti nella ripresa di Leao e Abraham. Vince anche la Dea di Gasperini che ne rifila 6 agli svizzeri dello Young Boys.

Oggi in campo - "Ora tocca a Yildiz": la Juve in casa dell'Aston Villa, punti e gioco per i bianconeri di Thiago Motta. Il tecnico si aggrappa al talento del turco Yildiz. Bologna col Lilla: ultima chiamata playoff.