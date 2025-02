Prima pagina Il Mattino: "ADL a processo per falso in bilancio? La replica: operazioni lineari"

I pm di Roma contestano irregolarità nelle annate dal 2019 al 2021.

"ADL a processo per falso in bilancio. La replica: operazioni lineari e trasparenti" scrive Il Mattino in prima pagina quest'oggi. La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per le plusvalenze fittizie su Manolas e Osimhen. I pm di Roma contestano irregolarità nelle annate dal 2019 al 2021.

Gli avvocati Fabio Fulgeri e Lorenzo Contrada, che assistono il Presidente Aurelio de Laurentis e la S.S.C. Napoli, hanno dichiarato che "i propri assistiti sono assolutamente estranei alle contestazioni, mosse dalla Procura della Repubblica di Roma, relative ad irregolarità di natura bilancistica risalenti agli anni 2019-2021".