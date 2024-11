Prima pagina Il Mattino: "DeLa indagato per l'acquisto di Manolas. Il club: noi corretti"

Una vicenda poco felice colpisce la società partenopea, per via di un trasferimento che risale a diversi anni fa

"DeLa indagato per l'acquisto di Manolas. Il club: noi corretti". Questo titolo è presente nella prima pagina di oggi de Il Mattino e, più nello specifico, si trova in taglio alto.

