Prima pagina Il Mattino - Pubblico da record al Maradona: "Conte batte Spalletti"

Il Napoli nelle ultime due annate non era andato oltre una media di 46mila spettatori, neanche nella stagione 2022-2023

Il quotidiano Il Mattino oggi in edicola in prima pagina si è concentrato anche sul Napoli, che ha già battuto i record relativi all'affluenza degli ultimi anni. Gli azzurri vantano una media di 50mila spettatori al Maradona, un dato importantissimo per Antonio Conte che ha superato anche i numeri di Luciano Spalletti.

