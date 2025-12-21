Prima pagina Il Mattino spinge gli azzurri: "Regalateci un'altra festa"

"Regalateci un'altra festa". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino. Il Napoli si prepara alla finale di Supercoppa Italiana contro il Bologna di domani. Dopo aver eliminato il Milan in semifinale la squadra di Antonio Conte si prepara all'ultimo atto del torneo in quel di Riad. L'avversario non sarà dei più facili, quel Bologna vincitore della Coppa Italia e che ha eliminato ai calci di rigore l'Inter.