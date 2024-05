Il Mattino: “Stadio, il dietrofront di DeLa. Gli azzurri a Firenze puntano su Raspadori”

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio in prima pagina alle parole di Aurelio De Laurentiis nella conferenza stampa di presentazione dei due ritiri estivi

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio in prima pagina alle parole di Aurelio De Laurentiis nella conferenza stampa di presentazione dei due ritiri estivi: "Stadio, il dietrofront di DeLa: 'Punto tutto sul Maradona'". (Qui tutte le sue parole) Spazio anche alla gara di questa sera contro la Fiorentina decisiva per un posto in Conference League: “Gli azzurri a Firenze puntano su Raspadori: ‘Poi la ricostruzione’”.