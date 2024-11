Prima pagina Il Messaggero: "Dybala-Lukaku, amici contro"

vedi letture

Non ci sarà solo il debutto stagionale di Ranieri come allenatore giallorosso ma anche un confronto a distanza tra Dybala e Lukaku,

"Dybala-Lukaku, amici contro". Titola così nella propria sezione sportiva Il Messaggero, soffermandosi sulla prossima sfida di campionato tra Napoli e Roma prevista domenica pomeriggio al Maradona.

Non ci sarà solo il debutto stagionale di Ranieri come allenatore giallorosso ma anche un confronto a distanza tra Dybala e Lukaku, che in coppia hanno segnato 37 gol con la casacca romanista e che si ritroveranno avversari sul campo dopo aver trascinato la Roma lo scorso anno.