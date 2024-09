Prima pagina Il Roma celebra il Napoli: "E' subito Big-Rom!"

vedi letture

"E' subito big-Rom", titola in prima pagina il quotidiano partenopeo Il Roma per raccontare della vittoria in rimonta del Napoli sul Parma al Maradona. "Una vittoria di cuore dopo un mercato da dieci senza lode", il titolo del fondo di Salvatore Caiazza. Di seguito la prima pagina integrale