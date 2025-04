Prima pagina Il Roma in taglio alto: "Difesa inedita contro l'Empoli"

"Difesa inedita contro l'Empoli". E' questo il titolo d'apertura de Il Roma in merito alla sezione sportiva. In prima pagina, in taglio alto, si legge dei problemi dietro per Antonio Conte, chiamato a rispolverare Mazzocchi e Juan Jesus per sopperire alle assenze di Di Lorenzo e Buongiorno.