Prima pagina Il Roma: "L'Atalanta pareggia con la Lazio. Per il Napoli operazione primo posto"

vedi letture

Impegno casalingo questo pomeriggio per il Napoli. La squadra di Antonio Conte scenderà in campo alle 15 allo stadio "Maradona" per affrontare il Venezia con l'obiettivo di tenere il passo dell'Inter, vittoriosa ieri a Cagliari, e rosicchiare qualche punto all'Atalanta. Questo il titolo a riguardo dell'edizione campana del Roma: "L'Atalanta pareggia con la Lazio. Per il Napoli operazione primo posto".