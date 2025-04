Prima pagina Il Roma: "Napoli, vietato fermarsi con il Torino"

Il Napoli è impegnato stasera nella partita contro il Torino in un Maradona che per la settima volta consecutiva registrerà il tutto esaurito. Gli azzurri, tra l'altro, stavolta giocheranno dopo l'Inter. L'edizione odierna de Il Roma titola così in merito al match: "Napoli, vietato fermarsi con il Torino".