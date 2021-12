Il Roma - Non è vero che Manolas aveva con sé oltre 20mila euro: la cifra corretta

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha fatto chiarezza sui social sulla questione Manolas: "Non è vero che Manolas aveva con se "oltre 20mila euro in contanti". La somma era molto inferiore, circa 6000 euro: molto al di sotto della soglia di legge di 9000 euro. E' stato comunque sottoposto a un controllo dopo la segnalazione. Nessun problema e nessuna multa per lui".

