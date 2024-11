Prima pagina Il Romanista in vista del Napoli: "Paulo in sesto"

Nella prima pagina di oggi de Il Romanista, quello riportato di seguito è il titolo principale: "Paulo in sesto". ieri l'ultimo ok per i controlli strumentali: Dybala è pronto a tornare in gruppo e guiderà la Roma al Maradona.

Per Ranieri il talento argentino è imprescindibile, lo schiererà al fianco di Dovbyk per ripartire. Grande attesa per il terzo debutto del tecnico sulla panchina giallorossa, in casa della capolista.