Kiss Kiss chiarisce: "Radiocronache senza Del Genio, nessun caso. Presto una sorpresa"

"Dato che ho ricevuto tanti messaggi: non esiste nulla, nessun caso, è solo una scelta editoriale quella di lasciare la radiocronaca delle partite solo a Carmine Martino. Paolo Del Genio fa parte della nostra famiglia e ogni giorno è in diretta alle 18 e presto ci sarà anche una sorpresa. Chiudiamola qui e non torniamo più sull'argomento". Queste le parole di Valter De Maggio a Kiss Kiss Napoli con le quali ha chiarito la scelta dell'emittente di non affidare più il commento tecnico al noto giornalista napoletano, per la delusione del pubblico napoletano legatissimo al giornalista.