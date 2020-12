Kiss Kiss - Dimissioni Gattuso? Dal Napoli una grossa risata: Rino felice in azzurro

Gattuso via da Napoli per le dimissioni? Voci che circolano smentite da Valter De Maggio a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: "C'è un tam tam in città, si parla di dimissioni di Gattuso per i suoi problemi di salute e altre voci parlano di mancato accordo per il rinnovo. Le mie fonti mi dicono: altro che dimissioni, Gattuso è contento, sta bene e resta al Napoli. Dal club si sono fatti una grossa risata".