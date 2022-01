Kiss Kiss - Prosegue indagine ASL sul caso Napoli, alle 15 verrà emesso un ravvedimento

Novità per quanto riguarda la situazione Covid in casa Napoli. A fornirle è la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, che su Twitter fornisce questo aggiornamento: "Fonti ASL: ASL Napoli1 Centro a lavoro. Si sta istruendo il procedimento, prosegue l'indagine epidemiologica e in attesa dell'esito dei tamponi alle 15 verrà emesso un ravvedimento".

